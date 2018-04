"Vi siete presi cura del piccolo Alex": i genitori donano 2 strumenti alla Pediatria dell'Angelo

Una storia di sofferenza, ma anche di sostegno reciproco, di consapevolezza, di dono: è la vicenda che la famiglia Benetello ha vissuto nell’ospedale dell’Angelo di Mestre, ricordata e riassunta in questi giorni con un gesto importante. Ora che il piccolo Alex, loro figlio, non c'è più, i suoi genitori hanno deciso di donare due strumenti importanti per il reparto. Hanno voluto ringraziare in questo modo l'equipe del reparto che hanno accudito il loro figlio per 7 lunghi anni.

Il piccolo Alex

Tutto ruota intorno al piccolo Alex, e ai suoi gravissimi problemi, emersi subito dopo la nascita per un’infezione cerebrale. Operato a Padova, ma comunque ormai gravemente disabile, Alex poi comincia a frequentare la Pediatria dell’Angelo, insieme ai suoi familiari, per quasi sette lunghi anni: “Questo reparto, che all’inizio era un luogo di sofferenza – racconta la mamma Manola – è diventato via via luogo di amicizia, e per quanto possibile luogo di consolazione. Con il nostro Alex siamo entrati e usciti cento volte, e via via si è rinforzato il rapporto con l'equipe della Pediatria e con il primario, il dottor Pozzan. Tanto che oggi il nostro Alex non c’è più, ma l’amicizia verso queste persone che insieme a noi l’hanno assistito per lunghi anni, è sempre forte e intensa”.

Dono di due preziosi strumenti

Nel ricordo di Alex, venuto a mancare nel gennaio 2017, i genitori Matteo e Manola hanno voluto fare un dono importante alla Pediatria dell’ospedale: “Ci hanno regalato – spiega il primario Giovanni Battista Pozzan – due preziosi strumenti che utilizziamo per il monitoraggio della saturazione e quindi dei parametri vitali dei bambini. Anche attraverso questi strumenti, che aiuteranno tanti altri bambini, il ricordo di Alex resterà vivo nella nostra Pediatria”.

"Il suo ricordo per sempre vivo in Pediatria"

La donazione è stata formalizzata con un piccolo toccante momento in reparto. A ricevere il dono della famiglia Benetello, insieme al primario Pozzan, c’era il direttore dell’ospedale dell’Angelo, il dottor Michele Tessarin, che ha portato il ringraziamento dell’Ulss 3 Serenissima ai genitori del piccolo Alex.