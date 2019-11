Biagio Epifani è il nuovo primario del pronto soccorso di Mirano

Dopo la nomina del primario del pronto soccorso di Dolo avvenuta nei giorni scorsi, la direzione generale della Ulss 3 ha presentato il nuovo primario del pronto soccorso di Mirano, il dottor Biagio Epifani. «Stiamo lavorando intensamente nei tre distretti della Ulss - ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Dal Ben - anche sul versante dei primariati: in questo distretto, in particolare, abbiamo pensato di dare subito la priorità ai pronto soccorsi, servizi centrali e delicati all’interno di ciascuna Ulss. Nei prossimi mesi ricopriremo anche le altre apicalità mancanti. Intanto ci tengo ad augurare un buon lavoro al Dottor Epifani che è un veterano del pronto soccorso di Mirano».

La carriera del dottor Epifani

Biagio Epifani è di origine pugliese, classe 1958. Compie gli studi universitari a Padova dove si laurea in Medicina e Chirurgia e si specializza in Chirurgia Generale. Come medico interno della Chirurgia Generale II di Padova svolge attività di sala operatoria, prevalentemente seguendo la chirurgia addominale e mammaria. È medico titolare di guardia medica presso Arzignano (Vicenza) e medico d’urgenza in varie Ulss della regione Veneto dal 1989 al 1995. A Mirano giunge nel 1995 come medico del pronto soccorso, seguendo subito i vari corsi d’emergenza e sviluppando successivamente interesse per i percorsi di qualità, accreditamento e rischio clinico.

«Miglioriamo la capacità d'intervento»

«L'attività sanitaria in emergenza - ha dichiarato Epifani - è oggi sempre più complessa e ci pone di fronte a sfide impegnative. Il pronto soccorso sempre di più svolge una funzione fondamentale nel sistema sanitario e richiede nuove competenze e attitudini non comuni. Inoltre l’insufficienza di operatori, medici in particolare, affrontata tempestivamente dalla Regione, ci impone un ulteriore impegno ed attente riflessioni sul nostro futuro e sui cambiamenti della società. Accanto alle situazioni più critiche, mission fondamentale del nostro agire, affrontiamo sempre più spesso patologie croniche correlate all’invecchiamento. Il nostro impegno è quello di migliorare la nostra capacità di intervento e di rifondare il rapporto con la popolazione: è necessaria una nuova umanizzazione che porti a nuovi equilibri nel sistema».