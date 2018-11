Il latitante Dritan Shoraj: da prostituzione e droga alla cattedra all'università

Il suo arrivo in Italia risale al 1990. Come molti suoi connazionali, aveva raggiunto il nostro Paese con gli sbarchi come richiedente asilo. Qualche anno fopo, il suo nome è uscito per la prima volta nell'ambito di un'inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione a Firenze. E, a fine anni Novanta, in un'altra indagine sul traffico di droga tra l'Albania e l'Italia. Dritan Shoraj, albanese di 47 anni, al termine di quell'inchiesta era stato l'unico a sfuggire all'arresto. Potrebbe aver vissuto qualche anno in Italia, prima di rifugiarsi definitivamente in Albania dove, fino alla settimana scorsa, aveva una cattedra all'università di Tirana e insegnava economia.

Quei 400 chili di droga

Dritan Shoraj, rintracciato e arrestato dalla polizia albanese a seguito di un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, dopo 18 anni è stato portato in carcere e adesso è in attesa dell'estradizione. Il suo, nell'ambito del traffico di hashish, cocaina e marijuana, era un ruolo fondamentale. Le indagini, che risalgono agli anni tra il 1998 e il 2000, avevano rivelato che il 47enne fosse colui che reperiva la droga e ne organizzava il trasporto in Italia attraverso i gommoni. Sarebbero almeno 400, secondo l'inchiesta, i chili di hashish e marijuana che l'ormai ex docente avrebbe contribuito a importare a Nordest.

L'università e la politica

Dopo lo smantellamento della banda, Shoraj era riuscito a rimanere nell'ombra e si ritiene che durante il processo potrebbe essere tornato in Albania. Laureato, con un master in Business Administration, non si è mai preoccupato tanto di rimanere nell'ombra. Tanto che ha persino realizzato un sito internet nel quale ha inserito il suo curriculum. Il 47enne si è anche esposto in politica negli ultimi anni. Anche grazie a questi ruoli che lo hanno reso un personaggio conosciuto nel suo paese i carabinieri, al termine delle indagini, sono riusciti a localizzarlo.