Tre pusher trovati con la droga in casa a Venezia

I carabinieri, su decreto del giudice, hanno eseguito ieri una doppia perquisizione in due diverse abitazioni di San Polo, a Venezia. Entrambi gli alloggi erano occupati abusivamente ed erano tenuti sotto osservazione da qualche tempo: i carabinieri, infatti, notando un certo viavai di persone, avevano sospettato un giro di spaccio. L'operazione è stata messa in atto con la collaborazione di una unità cinofila della polizia locale.

Droga in casa a San Polo

Gli uomini in divisa hanno trovato in casa diversi tipi di droghe: circa 15 grammi di marijuana, due di cocaina, mezzo grammo di crack e 10 di eroina, oltre a varia sostanza da taglio, materiale per il confezionamento in dosi e 200 euro in banconote. Terminata la perquisizione, i militari del Nucleo operativo della compagnia di Venezia hanno denunciato le persone ritenute responsabili dell'attività di spaccio, tre giovani già noti alle forze dell'ordine: due fratelli di nazionalità albanese di 33 e 29 anni e la compagnia veneziana di uno dei due, una 28enne.

Un minore arrestato a Marghera

A Marghera, invece, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un diciassettenne, sempre su provvedimento del giudice. Il ragazzo era già stato condannato per reati di spaccio commessi a Padova nel 2019 e, per questo, sottoposto a particolari obblighi (come il rientro serale in comunità) che però ha trasgredito. Così il tribunale dei minori ha emesso un ordine più restrittivo e il diciassettenne è stato portato al carcere minorile di Treviso.