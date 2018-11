Droga in bellavista nel giardino della scuola: i controlli dei carabinieri a Mirano

Controlli antidroga continui nelle scuole. I militari dell’Arma di Mirano si sono presentati venerdì mattina con una squadra di cinofili del Nucleo Carabinieri di Torreglia in uno degli istituti scolastici del Miranese, ispezionando piazzali e aree verdi circostanti fino alle aule. Con l’aiuto del “collega” a quattro zampe addestrato alla ricerca di stupefacenti hanno verificato palmo a palmo androni, aule, laboratori, spogliatoi e pertinenze della scuola, trovando 6 dosi di marijuana.

Le dosi

Erano in parte in bellavista nel giardino scolastico, subito sotto le finestre delle aule, e in parte nascoste sotto una mattonella all’esterno. Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti. Sono invece quattro i consumatori di stupefacente individuati e segnalati alla prefettura, poiché sorpresi in parchi e vie cittadine a consumare modiche quantità di “Maria”.