I cani scovano i nascondigli della droga nella zona della movida a Jesolo

Ieri sera, nel corso di un pattugliamento, gli uomini del commissariato di Jesolo - coadiuvati dal reparto prevenzione crimine di Padova e dall’unità cinofila della questura di Padova - hanno perlustrato l’area compresa tra piazza Mazzini ed il relativo arenile. Nel corso dell'operazione i cani hanno fiutato quattro persone, di cui tre italiani e un straniero, che erano in possesso di piccole quantità di marijuana: per loro è scattata una multa.

Non solo: gli animali hanno pure individuato una decina di “nascondigli” utilizzati dai pusher, permettendo il sequestro di un totale di 60 grammi di marijuana e 20 di hashish. Si trovavano in anfratti delle recinzioni, nelle fioriere del percorso pedonale e lungo l’arenile. Sempre ieri, nel corso della mattinata, sono stati trovati 5 piccoli involucri all'interno di una scatoletta nascosta nei pressi della recinzione di uno stabile, contenenti cocaina. Sono in corso le indagini.