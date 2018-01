Droga al parco Albanese e in via Trento: 7 etti di marijuana sequestrati a Capodanno

Sette etti di marijuana sono stati sequestrati al parco Albanese e in via Trento. A questo esito ha portato l'operazione della polizia locale di Venezia, entrata in azione a più riprese, tra Capodanno e i primi di gennaio nella zona calda del Mestrino.

Nascondigli studiati ad hoc

La droga è stata trovata sotto terra, nascosta in buche profonde di circa venti centimetri, sugli alberi, e all'interno dei bidoni dell'immondizia. In via Trento la marijuana è stata invece trovata nascosta dietro ad un quadro elettrico. Gli operatori del Servizio Sicurezza Urbana hanno lavorato fianco a fianco con i militari dell'operazione “Strade sicure”.