Spinello in classe, a casa altra droga: studente denunciato

Ieri mattina i carabinieri di Venezia, insieme al nucleo cinofili di Torreglia, hanno compiuto un blitz antidroga in due scuole del centro storico veneziano. Al Cavanis, il fiuto del cane Corinna ha portato a sequestrare una piccola dose di marijuana che uno studente aveva nello zaino. Dose che gli è costata una segnalazione alla prefettura di Venezia come assuntore.

Sorte diversa per un compagno di classe che è stato trovato in possesso di uno spinello ma che, in seguito, durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto che aveva altri settanta grammi della stessa sostanza, oltre alla somma di quasi duecento euro. Per il giovane studente è scattata la denuncia.

I controlli sono poi proseguiti all’istituto superiore Foscarini di Cannaregio, dove stato sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti uno spinello preconfezionato ed un involucro con all’ interno una modesta quantità di marijuana, il tutto occultato all’ interno dei bagni della scuola.