Studente sorpreso con la droga a scuola: denunciato

Con lui, in classe, aveva quattro dosi di hashish confezionate e pronte per essere vendute. Nella sua stanza, poi, ce n'erano altre otto. Per questo uno studente dell'istituto Nautico Venier di Venezia è stato denunciato. Il giovane è stato sorpreso nei giorni scorsi, nell'ambito di una serie di controlli dei carabinieri della compagnia di Venezia che hanno riguardato, oltre all'Iis Vendramin Corner - sede nautico Venier e Ip Giorgio Cini, anche l'istituo alberghiero Barbarigo.

La scolaresca in gita

Al Barbarigo non è stato trovato nulla di sospetto, mentre al nautico il ragazzino è stato trovato con le dosi pronte per lo smercio sia in classe che nel suo alloggio. Ma lui non è stato l'unico a finire nei guai. I militari della stazione Scali hanno controllato anche una scolaresca ai piedi del People Mover di Piazzale Roma, trovando alcuni grammi di sostanza in possesso di tre minorenni di Altamura, appena arrivati a Venezia in gita scolastica. Anche in questo caso i ragazzi sono stati fermati, la droga sequestrata e inviata la segnalazione alla Prefettura.

Incontri con gli studenti

Oltre ai controlli sul campo, i carabinieri ieri mattina hanno partecipato a un incontro con gli alunni delle terze medie dell’istituto comprensivo Franca Ongaro del Lido con il comandante della compagnia di Venezia, maggiore Savino Capodivento e il comandante della stazione del Lido, maresciallo Damiano Carli. Dall’inizio dell’anno scolastico sono stati già incontrati dai militari circa 600 studenti e altrettanti parteciperanno ai prossimi incontri previsti fino a giugno, insieme alla campagna «caserma aperta» che dal prossimo aprile vedrà tantissimi studenti delle elementari e delle medie effettuare visite presso il comando provinciale.