Propone la droga ai carabinieri in borghese, pusher in arresto in spiaggia a Jesolo

A Jesolo la stagione estiva coincide con un aumento del "giro" di spaccio: per questo, soprattutto nel weekend, proseguono i controlli sul litorale di piazza Mazzini condotti dall'Arma dei carabinieri insieme alla polizia locale. Grazie all'ausilio dei cani antidroga, sono state individuate alcune dosi di stupefacente nascoste sotto la sabbia, mentre uno spacciatore, nella notte di sabato, si è letteralmente consegnato alle forze dell'ordine: una pattuglia in borghese della locale stazione carabinieri, intenta a perlustrare la spiaggia, è stata fermata da uno straniero che ha proposto l’acquisto di droga. Il giovane (C.B., 22enne del Gambia, con alcuni precedenti per reati contro la persona) è stato perquisito e trovato in possesso di 10 grammi di marijuana suddivisi in dosi: a quel punto è stato accompagnato alla caserma di San Donà, quindi dichiarato in arresto. Stupefacente, cellulare e 100 euro in contanti sono stati sequestrati. Lunedì il giudizio di convalida.

Controlli costanti

Si tratta dell'ennesimo colpo in materia di repressione dello spaccio sul litorale jesolano: sono già numerosi gli arresti, così come i sequestri e le segnalazioni di assuntori. Servizi messi in atto dai primi giorni del mese di maggio con attività interforze tra carabinieri e polizia locale, che sono via via aumentati con l’intensificarsi delle presenze in città, arrivando oggi a garantire la presenza quotidiana della stazione mobile dell’Arma in piazza. In campo una presenza massiccia di uomini e mezzi, unità cinofile e rinforzi provenienti dal 4° Battaglione di Mestre e da unità in borghese del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donà.