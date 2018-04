Maxi operazione per traffico di droga in Sicilia: blitz dei carabinieri anche nel Veneziano

Molta droga, tanto da mettere in piedi un giro d'affari illegale da quasi mezzo milione di euro l'anno. Questi i livelli che aveva raggiunto una banda di trafficanti di droga sgominata all'alba di lunedì dai carabinieri di Gela, in provincia di Caltanissetta. L'operazione ha coinvolto quasi un centinaio di militari dell'Arma, anche in provincia di Venezia.

Nove custodie cautelari e perquisizioni

Sono stati notificati nove ordini di custodia cautelare (sarebbero coinvolti anche pusher minorenni) e contemporaneamente sono scattate anche una ventina di perquisizioni su disposizione della Dda e della procura per i minori di Caltanissetta. Il blitz ha coinvolto cinque regioni italiane, grazie all'azione di carabinieri di Catania, Lodi, Venezia, Livorno, Ragusa e Ravenna. Attraverso l'operazione "Cruis" gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti della banda, scoprendo i canali d'ingresso della cocaina nel Nisseno.