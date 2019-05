Drone non autorizzato in volo sui padiglioni della Biennale: denunciato il "pilota"

Stava pilotando un drone per riprendere dall’alto i padiglioni della Biennale d’Arte, ma gli operatori della polizia locale in pattuglia lo hanno visto e sono intervenuti. L’uomo, un trentenne straniero, è stato denunciato a piede libero e deferito all’autorità giudiziaria, per violazione del regolamento Enac e del Codice della navigazione. L'’aeromobile a pilotaggio remoto è stato sequestrato.

Drone sequestrato

L’episodio è accaduto nella tarda mattina di ieri in Riva dei Partigiani. Gli agenti in servizio hanno notato un drone che sorvolava l’area pubblica gremita di persone. Dopo aver individuato la persona che lo pilotava, sono immediatamente intervenuti, procedendo con il sequestro e la denuncia del caso.