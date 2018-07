"Non sapevo fosse vietato": turista fa volare drone sopra Palazzo Ducale, sequestrato

Si trovavano a bordo della motovedetta, in navigazione nel bacino di San Marco, quando hanno notato un drone in sorvolo su Palazzo Ducale, campanile e loggia della Basilica. A pilotarlo un turista inglese di origini indiane, individuato tra la massa di turisti ad armeggiare alla consolle, collegata ad uno smartphone per la registrazione delle immagini. Ai militari dell'Arma del nucleo natanti è spettato il compito di invitare l'uomo a far atterrare con tutte le precauzioni del caso il dispositivo, prima di condurre il turista alla caserma di San Zaccaria per gli accertamenti del caso.

Drone sequestrato

L'uomo ha spiegato agli uomini in divisa di non essere a conoscenza della normativa che regola il volo dei droni nei cieli italiani, e non era ovviamente autorizzato a quel tipo di attività. Il quadricottero è stato quindi sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali successivi provvedimenti.

Un fenomeno periodico

Quello dei droni "pilotati" dai turisti che si recano in visita a Venezia per catturare immagini sensazionali e ad effetto è un fenomeno che si ripete periodicamente e che preoccupa per motivi di sicurezza, specie in aree molto frequentate, come è, di fatto, il salotto di Venezia. Infatti proprio l’area marciana è compresa nella zona proibita, ben conosciuta nel mondo dei piloti aeronautici ed anche a chi, per ragioni professionali o diletto, pone in volo droni. Evidenti le ragioni del rigoroso divieto sulla zona dinanzi alla necessità di tutelare il patrimonio architettonico della città e l'incolumità dei cittadini. L’ultimo drone precipitato in piazza San Marco risale all’agosto del 2016, quando un turista americano ha perso il controllo del suo piccolo velivolo, poi schiantatosi al suolo tra i turisti. Fortunatamente senza conseguenze.