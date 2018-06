Si rifiuta di sottoporsi all'etilometro e al test antidroga: dopo 4 anni arrivano le manette

Due arresti su ordine di carcerazione per i carabinieri della compagnia di Portogruaro in questi giorni. In primis è finito in manette D.V.L., un 48enne che nel 2014, secondo una nota dell'Arma, fermato dai militari, si rifiutò di sottoporsi all'etilometro e al test antidroga. Il controllo scattò a Portogruaro e a firmare l'ordinanza di detenzione ai domiciliari è stato l'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Pordenone.

Arresto anche a Bibione

Epilogo simile anche per un 59enne di Bibione, cui venerdì è stato notificato un ordine di carcerazione firmato dal Tribunale di Udine. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato posto ai domiciliari e dovrà rimanerci per 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di diversi furti, alcuni tentati, messi a segno in diversi comuni della provincia di Udine nel 2014.