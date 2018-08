Ancora casi di overdose da eroina: due giovani salvati dai sanitari del 118

L'intervento del Suem 118 è stato provvidenziale in entrambi i casi. Come riporta il Gazzettino, nei giorni scorsi sarebbero stati registrati due casi di overdose da eroina, uno a Jesolo e l'altro a Sottomarina. Due indicazioni che rafforzano ancor di più le convinzioni post-retata di inizio giugno nel quartiere Piave di Mestre: gli spacciatori e i loro "giri", infatti, si stanno spostando capillarmente nel territorio provinciale. E in un periodo in cui le spiagge sono prese d'assalto, le località del litorale sono quelle più appetite da chi spaccia.

Gli episodi

Il primo caso risale alla notte tra mercoledì e giovedì, quando la polizia di Jesolo è allertata da un'ambulanza giunta in piazza Granatieri a Cortellazzo per una preseunta overdose. Era stato un amico del ragazzo a lanciare l'allarme al 118, spiegando che il giovane si era sentito male dopo essersi iniettato una dose di eroina. Sono le 12 di giovedì pomeriggio, invece, quando i sanitari contattano il 113 a Sottomarina, per un altro caso di overdose da eroina: i paramedici sono intervenuti in un appartamento, dove hanno rianimato un 27enne che aveva comprato la droga la mattina a Marghera. Trasportato in ospedale a Chioggia, è stato poi trattenuto in osservazione.