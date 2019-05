Easyjet, offerte per l'estate: 50mila posti partenza con sconti al 20%

Scatta l'offerta estiva di Easyjet. La compagnia aerea leader in Europa annuncia una vendita flash della durata di sei giorni a partire dal 16 fino al 21 maggio, con offerte fino al 20% di sconto su 50mila posti per volare in tutta Europa, per chi è ancora alla ricerca di una meta per le vacanze estive.

Offerte

Tra le migliaia di pacchetti vacanze in tutta Europa EasyJet permette anche quest'iniziativa che consente di scegliere tra le numerose destinazioni del suo network di volare dal 4 giugno al 26 ottobre. EasyJet trasporterà la cifra record di 12.3 milioni di passeggeri su oltre 79mila voli quest'estate, per un totale di 1.050 rotte.