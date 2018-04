Ulss 4, il Comitato Ottava Presa dona un eco-doppler portatile alla Chirurgia vascolare

Da oggi la Chirurgia vascolare dell’Ulss4 ha una nuova apparecchiatura diagnostica per monitorare lo stato di salute di vene e arterie, comodamente al letto del paziente. Si tratta di un eco-doppler portatile, apparecchiatura fondamentale nel fornire indicazioni al medico su eventuali anomalie del sistema vascolare, come ad esempio ostruzioni in corso, fornendo di conseguenza importanti indicazioni sullo stato di irrorazione degli organi.

Dono del Comitato Ottava Presa

L’apparecchiatura è stata donata dal "Comitato Ottava Presa", associazione che da anni organizza le principali manifestazioni nell’omonima frazione di Caorle e che già la scorsa Epifania aveva effettuato una distribuzione delle tradizionali calze nella Pediatria di San Donà. La delegazione del Comitato, guidata da Romina Polito, è stata accolta dal direttore generale e dal direttore della Chirurgia Vascolare, Carlo Bramezza e Antonio Zanon, i quali hanno anche ricevuto la donazione.

"Comunità attenta e sensibile"

"Ci siamo rivolti al dottor Zanon - spiega la presidente del Comitato Ottava Presa, Maura Schileo - ed è stata espressa l’utilità di poter avere questa attrezzatura che sarà quindi di grande aiuto alla Chirurgia e di conseguenza a tutte quelle le persone che vengono curate in questo reparto ospedaliero". "Vi ringrazio a nome dell’Azienda Ulss4 - ha replicato Bramezza - Fa particolarmente piacere che la comunità sia attenta e sensibile nei confronti della sanità pubblica, e del resto sanità ha bisogno del volontariato e di benefattori che, come voi, aiutano ad incrementare il livello tecnologico per migliorare le cure ai pazienti, aiutando anche i nostri professionisti a migliorare il proprio lavoro".