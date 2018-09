Un ecografo nuovo alla Medicina di Dolo: più attrezzato il reparto e anche il corso

Un nuovo ecografo per la Medicina dell'ospedale di Dolo, un potenziamento per il reparto ma anche la Scuola di Ecografia Internistica della Ulss 3 Serenissima, riconosciuta dal 2010 dalla Società Italiana di Ecografia.

“Mentre si sta concludendo il corso 2017, che ricordo essere qualificato e riconosciuto al livello nazionale, tanto da attirare ogni anno da tutta Italia molti medici – ha esordito il primario, dottor Moreno Scevola – evidenzio che, grazie alla Regione, è arrivata una nuova apparecchiatura, che abbiamo già messo in funzione sia per il reparto che per il corso: un ecografo all’avanguardia, che ci permette ottime performance per la qualità dell’immagine e la completezza delle sonde”.

Qualità

“Una strumentazione che ci permette di potenziare la capacità diagnostica a livello addominale, toracico, vascolare, tiroideo e di strutture muscolo scheletriche-articolari, utilizzando anche metodiche particolari e sofisticate come lo studio con mezzo di contrasto ecografico, l’elastometria, l’integrazione di immagini ecografiche e Tac, e la possibilità di eseguire con precisione biopsie parenchimali e di noduli sospetti. Sono migliorate anche le procedure terapeutiche come le termo-ablazioni percutanee di noduli epatici, il drenaggio di lesioni ascessuali e di raccolte liquide”.

Il corso e il diploma

A carattere nazionale era stato avviato a Dolo dal precedente primario del reparto Medicina, il dottor Giuseppe Marin. Si tratta di un percorso formativo che ha già preparato, da quando è stato attivato, quasi 300 ecografisti, sia locali che provenienti da altre regioni. Medici che rappresentano molte specialità, non solo Internisti o Gastroenterologi, ma anche Chirurghi, Fisiatri, Nefrologi, Pneumologi, Geriatri, Anestesisti, Medici di Pronto Soccorso, Medici di Medicina Generale ea addirittura Medici del Lavoro. Un Corso che si tiene annualmente, all’Ospedale di Dolo, e che si articola in una parte teorica (20 ore), che è propedeutica alla successiva frequenza all’attività ecografica di ambulatorio, e reparto (per 120 ore). Al termine del corso teorico-pratico, il collega sostiene un esame che, se superato, dà diritto ad un diploma della Scuola, e che, unitamente a un analogo diploma rilasciato dalla Società Italiana di Ecografia, costituisce il Diploma Nazionale di Ecografista.

“Questo polo formativo – ha sottolineato il direttore generale, Giuseppe Dal Ben – pone il reparto di Medicina e tutto l’Ospedale di Dolo della Ulss 3 a un alto livello”. Il prossimo Corso a Dolo comincerà a gennaio 2019 e a novembre si apriranno le iscrizioni.