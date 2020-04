Elettrificazione linea ferrovia: c'è il bando per i lavori sul tratto Adria-Mira Buse

La società regionale Infrastrutture venete ha aperto il bando per l’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento di elettrificazione della linea Adria-Mestre, tratta compresa tra Adria e Mira Buse. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Procedure in emergenza

E proprio in base alle disposizioni dell’Anac relative all’emergenza da Covid-19, in materia di procedure di evidenza pubblica, è stato stabilito che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara partano dal 16 maggio prossimo (scadenza il 22 giugno 2020), essendo ritenuto un procedimento urgente e indifferibile in quanto l’attività è propedeutica ai prossimi lavori di elettrificazione previsti sulla linea con la consegna dei nuovi treni a trazione elettrica prevista nel periodo secondo semestre 2022, inizio 2023.

Costi e tempi

«Con questa progettazione si apre finalmente una nuova fase per la Adria-Mestre – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti –, una delle linee ferroviarie del Veneto che necessita maggiormente di interventi di riqualificazione, velocizzazione e messa in sicurezza». L’importo a base di gara è di 447.045 euro (finanziamento del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020). Le prestazioni dovranno essere eseguite in 180 giorni dalla data di redazione del verbale delle attività di progettazione.