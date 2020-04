Contagi e decessi da covid-19: i dati di oggi

Due nuovi decessi, uno all'ospedale di Dolo e l'altro a Jesolo. Il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali veneziani è di 292, 55 dei quali in terapia intensiva. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza covid-19 emesso questa mattina, 6 aprile, da Azienda Zero.

Cento morti in provincia

Guardando ai pazienti positivi al tampone, sono attualmente 1229 in provincia, 1487 dall'inizio dell'epidemia, a fronte di 100 deceduti e 158 persone negativizzate. Sono invece 4198 le persone in isolamento domiciliare.

Contagiati in Veneto

Guardando ai dati regionali, sono 1924 le persone ricoverate negli ospedali, 1602 in area non critica (+17 rispetto a ieri) e 322 in terapia intensiva (-5). Dal 21 febbraio, sono deceduti 609 pazienti, 10 quelli registrati nel bollettino di oggi. Per quanto riguarda i positivi al tampone, invece, sono 9943, 11588 quelli contagiati (verificati) dall'inizio dell'epidemia: 662 sono le persone morte in ospedale, 983 i negativizzati. Quasi 20mila (19.595) sono le persone in isolamento.