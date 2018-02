Emergenza freddo: "Si aprano le stazioni ai senzatetto, come fanno le altre città"

L'emergenza gelo in questi giorni in tutto il paese mette in pericolo la vita delle persone senza fissa dimora. I candidati veneziani LeU rispettivamente, alla Camera, Michele Mognato, e al Senato, Giulio Marcon, chiedono al Prefetto di provvedere all’apertura notturna delle stazioni di Mestre e Venezia.

Posti letto

"Se è apprezzabile - scrivono - che l'amministrazione veneziana abbia aumentato il numero di posti letto della casa dell’ospitalità, appare del tutto evidente come le condizioni estreme della notte, con temperature molto al di sotto dello zero, rendano assolutamente insufficiente questa decisione. Lo stesso Patriarca ha lanciato un appello affinché le strutture diocesane possano essere messe a disposizione di chi in questi giorni rischia gravi conseguenze per il gelo.

Città italiane

Altri grossi centri hanno già provveduto a garantire una copertura, a chi non utilizza di altri tipi di riparo, mettendo a disposizione le stazioni ferroviarie per la notte. "Nel nostro territorio questo si è già verificato in passato - affermano Mognato e Marcon -. Per questo, preso atto che il Comune di Venezia non ritiene di muoversi in tal senso, ci rivolgiamo direttamente al Prefetto perché chieda a Grandi stazioni di mettere urgentemente a disposizione gli spazi riscaldati a salvaguardia di coloro che, per qualche ragione, non usufruiranno delle strutture di accoglienza già previste".