Il maltempo imperversa in Veneto: istruttoria per stato di emergenza, preoccupano i fiumi

In attesa del censimento che i sindaci effettueranno, il presidente del Veneto ha disposto che gli uffici regionali avviino l’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti dai Comuni colpiti dal maltempo che da ieri imperversa in molte zone del Veneto.

Criticità

Stato di attenzione per criticità idrogeologica (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nei seguenti bacini idrografici:

Vene-A, (Alto Piave, provincia di BL);

Vene-H, (Piave Pedemontano, province di BL e TV);

Vene-B, (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di VI, BL, TV, VR);

Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV);

Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, provin. VE, PD, TV);

Vene-G, (Livenza, Lemene e Tagliamento, province VE, TV)

Preoccupano i fiumi

Il livello idrometrico delle aste dei fiumi Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano nelle sezioni di pianura è previsto in crescita nelle prossime ore. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B. L'allerta gialla prevista per rischio idraulico su rete secondaria e geologico terminerà alle ore 8 di domani 6 maggio 2019. L'allerta idraulica gialla su Vene-E (Basso Brenta Bacchiglione) e Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) è valida dalle 15.30 di oggi alle 23 di domani 6 maggio 2019.

Protezione civile

Decine e decine i volontari della protezione civile impiegati in queste ore in tutto il Veneto. L'assessore regionale conferma: Massima attenzione per monitorare la situazione in Veneto.



