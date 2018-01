Emergenza sangue, le donazioni calano: servono soprattutto 0 negativo e A negativo

È emergenza sangue per le strutture sanitarie del Veneziano, dopo il calo delle donazioni dovuto probabilmente alle influenze e al rientro dalle ferie, precisa l'Avis provinciale. L'associazione lancia un appello ai cittadini.

Costanza

In questi giorni gli ospedali hanno allertato Avis per una situazione pericolosamente a rischio: servono soprattutto i donatori dei gruppi 0 negativo e A negativo ma non solo. Occorrerebbe mantenere infatti una costanza nella donazione. Il presidente di Avis Provinciale Venezia, Tito Livio Peressutti, invita tutti i donatori a dare il loro aiuto, importante è che per il donatore diventi un appuntamento del quale non ci si dimentica. "Gli uomini possono andare a donare quattro volte l’anno a distanza di tre mesi – dice Peressutti – mentre le donne due volte l’anno. L’ammalato ha necessità che la presenza del donatore sia costante e continuativa. Chi ha ottenuto l’idoneità si presenti a donare senza indugi, se, dopo un mese dalla visita, non si è ricevuta comunicazione da parte del centro trasfusionale, si contatti la sede Avis del proprio comune che verificherà se è possibile la donazione".

Atto di civiltà

Per donare serve essere maggiorenni e in buona salute. La donazione di sangue è un atto di civiltà verso l’ammalato. "La nostra terra ha sempre saputo dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Chiediamo a tutti di aiutarci, in questo momento, a soddisfare le richieste della struttura sanitaria - scrive Avis -. Ricordiamoci che l’ammalato è uno di noi, un nostro amico, conoscente o parente e domani potremmo essere noi al suo posto. Essere donatori di sangue è momento di condivisione alla vita. Chi desidera diventare donatore, può prendere contatto con la sede Avis più vicina o direttamente al centro trasfusionale dell’ospedale di zona".