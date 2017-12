Improvviso malore: richiedente asilo di 22 anni grave per una emorragia cerebrale

Si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo di Mestre e le sue condizioni vengono monitorate minuto dopo minuto dai medici. Una richiedente asilo di 22 anni nel corso della giornata di Natale è stata colta da un grave malore mentre si trovava nella struttura in cui era alloggiata a Sottomarina. E' stata trovata riversa a terra nella doccia. Fin da subito si è capito che la situazione era molto preoccupante.

Trasferimento a Mestre

Si sarebbe trattata di un'improvvisa emorragia cerebrale, che ha indotto quanti hanno assistito alla scena a chiedere l'intervento dei sanitari del 118. In un primo momento la giovane è stata trasportata al pronto soccorso di Chioggia, ma visto il quadro clinico si è optato poi per un trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Fino a mercoledì pomeriggio, però, non sono stati registrati segnali positivi: la situazione permane stabile in tutta la sua gravità. La giovane si trova in coma.