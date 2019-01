Nuovo partner per l'emporio solidale di Mira: new entry i generi alimentari del Simply Market

Si ampliano le collaborazioni con le realtà coinvolte nel progetto dell'Emporio Solidale di Mira, il Centro San Martino.

Il progetto

Da questa settimana a donare alcuni generi alimentari si è aggiunto anche il Simply Market della società Auchan/SMA. L'Emporio Solidale, inaugurato lo scorso 11 novembre nei locali del patronato della Parrocchia di San Marco Evangelista di Mira Porte è promosso dal Comune in collaborazione con la Caritas Vicariale e l'associazione Ponte Solidale guidata da Fabio Schirru, e gode di un finanziamento dalla Regione Veneto. Le parrocchie del Vicariato hanno finanziato il restauro dei locali e partecipano alle attività con i loro volontari, per aiutare coloro che versano in condizioni di difficoltà economica.

I dati

«E' un progetto innovativo - spiega l'assessore alle attività produttive Vanna Baldan - che valorizza la rete territoriale, consente di aiutare le fasce di popolazione più fragili e di monitorare i bisogni per offrire risposte tempestive ed efficaci. Il Centro costituisce un punto di riferimento prezioso per più di un centinaio di famiglie». Dalle iniziali 113 famiglie sono state raggiunte oggi 125 famiglie, per un totale di 441 persone assistite. In tutto il Veneto sono 20 gli empori solidali inaugurati a sostegno di oltre 140mila persone. Nella struttura è possibile ricevere generi alimentari di prima necessità mediante una tessera a punti la cui quantificazione tiene conto del reddito personale e familiare, del numero dei componenti del nucleo e delle esigenze concrete che l'utente deve affrontare. Vi è, inoltre, la distribuzione di vestiti usati che possono essere ricevuti a fronte di un'offerta simbolica per la compartecipazione alle spese di gestione.

Info utili

Il Centro San Martino è aperto il lunedì dalle 15 alle 17 per la raccolta abbigliamento e il centro di ascolto, e il venerdì, sempre dalle 15 alle 17, anche per la parte alimentare. Il Magazzino solidale, che ospita anche il Centro d'ascolto, è on line nel sito www.centrosanmartinomira.it nel quale è possibile trovare informazioni sulla distribuzione di capi e generi alimentari.