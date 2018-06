Fermata con un carico "pesante" all'aeroporto di Venezia: nello zainetto 4 chili di eroina

All'aeroporto con quattro chili di eroina. La trasportava nello zainetto, sperando di passare i controlli senza destare sospetti. Invece i finanzieri di stanza al Marco Polo hanno scoperto il carico illegale e fermato colei che lo trasportava, M.R.A., quarantenne di Santo Domingo. Lo riportano i quotidiani locali.

Traffico internazionale

Era appena atterrata con un volo partito da Maputo, capitale del Mozambico, domenica. Nel momento in cui è stato accertato il contenuto del bagaglio a mano, per lei sono scattate le manette. L'accusa è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La donna, che è incensurata e risiede a Cessalto (Treviso), ha raccontato al giudice di essersi recata nel Paese africano per una adozione a distanza; lì una persona sconosciuta, mai incontrata dal vivo, le avrebbe fatto trovare lo zainetto da portare a Venezia.

In carcere

Il Gip ha comunque disposto per la quarantenne la custodia cautelare in carcere, quindi la donna è stata accompagnata al penitenziario della Giudecca. Le indagini vanno avanti anche per cercare di capire a quale "piazza" fosse destinata l'eroina.