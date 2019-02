Fermati con mezzo etto di eroina. Nel telefono le prove di centinaia di episodi di spaccio

Erano stati fermati per un controllo stradale, il 20 dicembre scorso, a San Stino di Livenza. A bordo di una Fiat Panda i carabinieri avevano identificato Gianfranco Campagna, 49enne di Pramaggiore, e Federico Luccon, 41enne di Annone Veneto, il primo con in tasca un involucro contenente 50 grammi di eroina. Era seguita la perquisizione nelle abitazioni dei due, dove erano saltati fuori bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, all'interno dell'auto, era stato trovato un cellulare con la batteria smontata.

Spaccio di eroina

In un primo momento solo Campagna era stato arrestato e per lui il giudice aveva decretato la misura dei domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sono stati gli accertamenti svolti successivamente, anche sul cellulare sequestrato, a certificare il giro di spaccio dei due: i carabinieri hanno ricostruito una cinquantina di episodi di vendita di eroina da parte di Campagna e ben 175 compiuti da Loccon, tutti tra il 2017 e i 2018 a clienti residenti tra Annone Veneto e Pravisdomini. Al termine delle operazioni il gip Rodolfo Piccin, su istanza del pm Andrea Del Missier che ha coordinato le indagini, ha emesso due provvedimenti restrittivi nei confronti di entrambi i pusher: stamattina i carabinieri del Norm di Portogruaro li hanno raggiunti e accompagnati al carcere di Pordenone.