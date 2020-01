Escrementi di topo nel magazzino del ristorante: sospesa attività a Venezia

Escrementi di animali, probabilmente di topo, su pile di piatti pronti, stoviglie sporche e arrugginite utilizzate per preparare le pietanze. La guardia di finanza ha sospeso l'attività a un ristorante cinese di Venezia al termine di un controllo dal quale sono emerse evidenti carenze igienico-sanitarie. I militari hanno immediatamente avvisato il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 che una volta sul posto ha avviato i riscontri del caso, confermando la precarietà igienica della struttura.

Locale chiuso

Il ristorante, inoltre, dal 2015 non ha provveduto alla registrazione periodica delle temperature dei frigoriferi e dei freezer, né ha esibito documentazione sulla gestione del rischio allergeni per i cibi somministrati ai clienti. Per la precarietà delle condizioni sanitarie dei locali adibiti alla lavorazione e somministrazione dei cibi e vista la mancata applicazione delle procedure di sanificazione, derattizzazione e manutenzione periodica a cui devono essere sottoposte le attrezzature, l’attività del ristorante è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per 3mila euro.