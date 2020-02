Cade lungo il sentiero e si ferisce una spalla, 37enne soccorso in montagna

Alle 15.30 circa di oggi, venerdì 7 febbraio, l'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto in Val del Pissol (Treviso) poiché, mentre percorreva il sentiero delle creste, un escursionista è scivolato, ruzzolando per qualche metro. L'uomo, 37 anni, di Jesolo, che ha riportato un probabile trauma alla spalla, è riuscito a risalire da solo. Ha dato l'allarme fornendo le coordinate del luogo in cui si trovava.

Dopo averlo individuato a 900 metri di altitudine, il tecnico di elisoccorso dell'equipaggio è stato calato utilizzando un verricello di una quarantina di metri. Recuperato, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Conegliano. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane.