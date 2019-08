Scivola e batte la testa, escursionista veneziano portato all'ospedale

Un escursionista veneziano di 45 anni di Pianiga è stato soccorso poco dopo le 14 di oggi, sabato 17 agosto, dal soccorso alpino di Arsiero (Vicenza) dopo essere scivolato e aver battuto la testa in strada degli Scarubbi, sul Pasubio (Vicenza).

La caduta

L'uomo, M.Z., che si trovava con gli amici, dopo la prima delle 52 gallerie del Pasubio, è stato raggiunto in fuoristrada da una squadra, compreso un infermiere della stazione di soccorso. È stato subito assistito e ha ricevuto le prime cure per una sospetta lussazione alla spalla e il colpo al capo. I soccorritori lo hanno caricato poi in macchina per trasportarlo a Passo Xomo e affidarlo all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso (Vicenza).