"Incursione dei terroristi nella Biennale e colpi d'arma da fuoco": ma è un'esercitazione

"Attenzione, colpi di arma da fuoco alla Biennale!". Di questo tenore i messaggi che, verso le 9 di lunedì, hanno inondato alcune bacheche Facebook generando per alcuni minuti legittima preoccupazione nei cittadini. La segnalazione riguardava la presenza di carabinieri e poliziotti, armati di tutto punto, ai Giardini della Biennale di Venezia.

Esercitazione

Si è trattata di un'esercitazione antiterrorismo, per fortuna. E' stato simulato un attacco con colpi di arma da fuoco in uno dei bar dell'area, con possibili visitatori impauriti che si sono riparati in alcuni padiglioni, osservato speciale quello degli Stati Uniti. In azione le unità Sos dell'Arma e le Uopi della questura, con tanto di cinturazione delle aree contraddistinte dal blitz terroristico.

Lamentele sui social

C'è chi, sui social, si è però lamentato dell'orario in cui l'esercitazione, coordinata dalla Prefettura, si è sviluppata: alcune settimane fa era stata organizzata una situazione simile in zona Rialto, ma tra le 6 e le 7 di mattina.