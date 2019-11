Esondato il Lemene a Concordia Sagittaria. Chiuse alcune strade a San Michele

Nella piazza del Comune di Concordia Sagittaria, in via Roma, proprio nelle vicinanze del Municipio, è esondato il fiume Lemene, verso le 13 di domenica. Sul posto i volontari della protezione civile, Il sindaco Claudio Odorico e il consigliere Alberto Canciani. Situazione in aggiornamento (foto: Concordia Sagittaria).

Da stamattina il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto è in sopralluogo sui punti critici del territorio. La tenuta del fiume Tagliamento, l’esondazione del Cavrato, stanno creando nuove preoccupazioni. «L’onda di piena ha raggiunto l’altezza otto metri sopra il livello normale e stiamo monitorando con la protezione civile - ha detto Codognotto -. Ci saranno danni alla campagna e disagi alla viabilità. L’altro problema è rappresentato dal materiale che sta trasportando il Tagliamento, che arriverà sulle spiagge».