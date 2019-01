Esplosione e fuga di gas in una palazzina, coinvolte 10 persone

Una fuga di gpl e un'esplosione in un appartamento in via Milesi a Mestre, in zona Cipressina. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato e domenica, poco prima dell'una. Dieci persone sono rimaste coinvolte e due ricoverate.

Inagibile

I vigili del fuoco sono stati allertati in piena notte e sono accorsi sul posto. Dopo aver messo in sicurezza l'immobile lo hanno dichiarato inagibile. Al momento neppure i residenti hanno accesso all'appartamento, sono gli operatori ad entrare per recuperare abbigliamento e altro occorrente di prima necessità chiesto dai residenti.

L'intervento

I pompieri, accorsi con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e undici operatori, hanno soccorso insieme al personale del suem 118 le dieci persone di origini senegalesi che si trovavano all’interno: due di loro sono state portate in ospedale e ricoverate, una con ustioni. L’esplosione è stata causata da una fuga di gas di una bombola gpl collegata a una stufa. Ingenti i danni strutturali all’appartamento, posto all’ultimo piane dello stabile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 4.