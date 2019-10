«Esplosione» all'istituto 8 Marzo di Mirano: danni alle pareti

I botti sono stati sentiti verso le 19 da alcune persone che erano nelle vicinanze e che hanno subito allertato il 115. La scuola a quell'ora era chiusa e non c'era nessuno. I vigili del fuoco arrivati sul posto, all'istituto superiore 8 Marzo - K. Lorenz di via Matteotti a Mirano, hanno trovato le tracce di un'esplosione avvenuta da poco all'interno di uno dei locali interni della scuola, adibito a ripostiglio, al primo piano.

A scoppiare sarebbero state tre bombolette di vernice che si trovavano nello stanzino e le esplosioni avrebbero causato danni alle pareti in cartongesso e a una porzione di soffitto. Dai primi accertamenti pare che le bombolette siano state surriscaldate da un utensile (caldo) appoggiato vicino, all'interno di un armadietto. Nessuna persona, fortunatamente, si trovava nei dintorni al momento del fatto. È stato eseguito un sopralluogo da parte dei pompieri e dei carabinieri, che stanno lavorando per capire cosa sia esattamente successo.

L'istituto si trova nello stesso complesso scolastico che ospita anche il liceo Majorana-Corner e l'Itis Primo Levi. La scuola rimarrà aperta regolarmente perchè risulta agibile e non ci sono rischi per la sicurezza degli alunni. Sarà interdetto solo in parte il primo piano, transennato dai vigili del fuoco. Martedì mattina ci sarà un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco. Secondo i carabinieri sono necessari ulteriori approfondimenti per capire se le cause della deflagrazione siano dolose o accidentali.