Il bombarolo di Marcon finisce in carcere

Lunedì 21 ottobre aveva fatto esplodere una bomboletta metallica in viale San Marco a Marcon. L'aveva piazzata su un muretto e fatta tuonare, causando un botto che aveva messo in allarme tutto il quartiere, dagli abitanti ai negozianti. Il responsabile era stato identificato dai carabinieri di Mestre in un 55enne di Casale sul Sile (Treviso), evidentemente non nuovo a questo tipo di exploit: già responsabile di numerosi atti persecutori, era stato trovato in possesso di materiale esplosivo. Il gip del tribunale lagunare, al termine degli accertamenti del caso, ha disposto per l'uomo la misura cautelare in carcere.

Notizia in aggiornamento: maggiori dettagli saranno forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Compagnia dei carabinieri di Mestre.