Improvviso botto in banca a Venezia: "Ho pensato, una rapina". Pavimento danneggiato

"All'inizio c'è chi ha pensato a una rapina da film, perché lì sotto c'è il caveau". Proccupazione poco dopo le 14 di giovedì nella filiale Intesa San Paolo vicina a Rialto, in calle del Scaleter, per un improvviso botto e la successiva deformazione del pavimento. Le piastrelle si sono spostate e, a causa della conformazione della deflagrazione, si sono posizionate a forma più o meno di piramide: "Come se qualcuno stesse rompendo il pavimento per sbucare fuori", ha spiegato una testimone.

Problema causato dall'escursione termica

Stavolta non si è trattato di un furto hollywoodiano, che avrebbe avuto una eco paragonabile al colpo grosso messo a segno a Palazzo Ducale a inizio anno, ma di uno scoppio causato dal calore sottostante al pavimento: "C'è stato un problema di escursione termica per cui le fughe delle piastrelle si sono rivelate insufficienti - ha spiegato chi è intervenuto - le piastre di granito si sono spostate all'improvviso".

Clienti evacuati

Com'è naturale che sia, i clienti della filiale sono stati colti alla sprovvista, soprattutto dal botto. Lo stabile è stato messo in sicurezza e sul posto si sono portati subito i pompieri, per accertarsi della natura del problema e per stabilire se l'edificio fosse agibile o meno. La guardia giurata Sicuritalia che staziona davanti alla filiale per garantire l'ordine pubblico si è occupata di evacuare tutti i piani dell'immobile, finché i pompieri non hanno fornito il nulla osta per la ripresa delle attività. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.