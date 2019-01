Esplosione in casa, ferito portato via in ambulanza

Un'esplosione si è verificata stamattina a Portogruaro in corrispondenza di una palazzina che si trova all'incrocio tra via San Giacomo e viale Trieste. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale in ambulanza. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato in seguito alla deflagrazione. All'origine dell'accaduto potrebbe esserci una bombola di gas.