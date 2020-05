Bomba carta esplode a Spinea, in frantumi vetri di un'auto e finestre

Un forte boato questa notte alle due e mezza ha svegliato molti dei residenti attorno alla zona di viale Sanremo, in località Orgnano a Spinea. Sono stati in tanti a chiamare il 112 e i vigili del fuoco, temendo si trattasse di un assalto a un bancomat della zona.

Quando sono arrivate, le forze dell'ordine hanno scoperto che non si trattava di uno sportello saltato in aria. Ad esplodere era stato un "artifizio pirico", con ogni probabilità una bomba carta, che sarebbe stata posizionata da ignoti in un giardino pubblico.

La deflagrazione ha provocato anche la rottura dei vetri di un'auto in sosta parcheggiata nelle vicinanze e delle finestre di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso indagini da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri per ricostruire con maggiore chiarezza l'episodio e identificare i responsabili.