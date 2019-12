Cronaca Jesolo / Via Danimarca, 16

Esploso sportello bancomat della Carige di Jesolo Lido

Il colpo nella notte tra sabato e domenica in via Danimarca 16. Bottino ancora da quantificare. Nessun residente avrebbe sentito lo scoppio. Carabinieri al lavoro sulla tecnica impiegata per far saltare il dispositivo