Esplode cuscino elettrico scaldamani, ferita 48enne

Un cuscino scaldamenti che esplode mentre è in carica, il liquido del dispositivo spanto ovunque, una gran paura, lievi ferite. È quanto accaduto nei giorni scorsi a una donna di 48 anni di Mestre, un'impiegata, che per quanto le è successo ha deciso di rivolgersi all'associazione consumatori Adico.

Il fatto

Alla fine i danni sono stati limitati. Una piccola ustione al fianco e al braccio che richiederà comunque una vista specialistica. Ma la signora se l’è vista davvero brutta quando il cuscino elettrico scaldamani, che aveva messo in carica e appoggiato sul letto, è esploso all’improvviso spargendo ovunque il liquido rosso contenuto al suo interno. La donna, dopo l’inquietante episodio, è corsa prima alla guardia medica, poi al pronto soccorso dov’è stata medicata con creme e garze. Dopo di che ha deciso di rivolgersi all’Adico per denunciare quanto successo e chiedere l’intervento dell’ufficio legale dell’associazione.

Risarcimento

Si tratta di un prodotto acquistato in un mercatino. «La nostra socia – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – è soprattutto preoccupata dalla possibilità che altre persone possano vivere quella stessa esperienza. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravissime anche perchè la signora non aveva ancora infilato le mani dentro al cuscino e soprattutto perchè le sue figlie non sono state coinvolte. Ma è chiaro che quell’oggetto debba essere ritirato subito dal mercato. Faremo le nostre indagini per capire se sia o meno un prodotto contraffatto. Di contro chiederemo un risarcimento».