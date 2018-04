Quasi dieci anni tra rapine, violenze e uno stupro: terrorizzava Marghera, espulso

Imperversava da anni per le strade di Marghera, facendosi notare in diverse occasioni per comportamenti violenti e molesti. Tanto che la città era divenuta ostaggio delle sue malefatte. Ora il tunisino M.S. è stato finalmente bloccato dalle forze dell'ordine: rintracciato dai poliziotti del commissariato locale, è stato accompagnato al Cpr di Torino per l'espulsione dal territorio nazionale, operazione portata a termine anche grazie alla collaborazione dell'ufficio immigrazione.

Lista impressionante di reati

L'uomo era entrato illegalmente in Italia nel novembre del 2008 sbarcando a Lampedusa, dopodiché si era stabilito nella terraferma veneziana. A partire dal gennaio del 2009, ha collezionato 44 fotosegnalamenti. Gravitava tra Mestre e Marghera, dedicandosi al consumo di droghe e alcol. Ma è soprattutto la sua fedina penale a fare impressione: risulta condannato per reati di spaccio, rapina, furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali (anche a danno di uomini in divisa), incendio, danneggiamento e calunnia. Non basta: nel 2009 era stato arrestato e condannato per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ventenne. L'ultimo episodio in ordine cronologico risale a una decina di giorni fa. Se l'era presa con un passante "colpevole" di avergli negato una sigaretta, in piazza Municipio: aveva infierito con calci e pugni contro il malcapitato, facendolo finire all'ospedale con il naso rotto. Poi aveva resistito all'arresto.

Dentro e fuori dal carcere

Per i crimini commessi è finito in carcere più volte, per un totale di 6 anni scontati dietro le sbarre. Alla fine le autorità competenti hanno deciso che la misura era stata oltrepassata. Nella mattinata di martedì 17 aprile l'uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato mentre si trovava in via Fratelli Bandiera. Dopo gli accertamenti di rito, è stato trasferito nel capoluogo piemontese in attesa dell'accompagnamento coatto al Paese di origine.