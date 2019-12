Violenze sessuali su 2 minori: espulso un 23enne

Era stato condannato a maggio dal tribunale di Venezia per violenza sessuale nei confronti di due minorenni. In settimana gli agenti del commissariato di Marghera hanno eseguito il decreto di espulsione a carico di T.M.K., 23enne di nazionalità senegalese. L'uomo è stato accompagnato al centro di permanenza e controllo di Caltanissetta, in attesa del suo rimpatrio.

Quattro anni per furto

Nella giornata di ieri, invece, un'altra pattuglia di Marghera impegnata in un controllo sul territorio ha rintracciato S.A., 35enne bengalese, gravato da un ordine di carcerazione a seguito di una condanna a 4 anni per il reato di furto in abitazione. A seguito delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove sconterà la sua pena.