Estorsioni nella scuola di Mirano, un quindicenne denunciato

I carabinieri hanno scoperto una serie di ricatti attuati da un ragazzo di 15 anni ai danni di altri studenti coetanei di un istituto professionale, all'interno della cittadella scolastica di Mirano. Il ragazzo, residente in zona, è stato denunciato per il reato di estorsione: gli investigatori, infatti, hanno accertato che «aveva posto ai danni di coetanei una vera e propria estorsione condita con intimidazioni e minacce sia di persona che via social».

Mirano, estorsioni a scuola

L'indagine è stata avviata qualche settimana fa in seguito ad una denuncia, ma sembra che gli episodi andassero avanti già dall'inizio dell'anno scolastico. Gli accertamenti hanno permesso di individuare con certezza l’estorsore, che era passato da pretendere pochi euro fino ad arrivare a varie decine. Il giovane, pur essendo ancora lontano dalla maggiore età, è già noto alle forze dell’ordine e ha precedenti di polizia.