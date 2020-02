Trecento euro per il portafogli smarrito, studentessa scarcerata

E' stata scarcerata martedì mattina la studentessa universitaria iraniana arrestata domenica dai carabinieri perchè accusata di aver estorto denaro a una turista per riconsegnarle il portafogli che quest'ultima aveva perso. Il gip ha convalidato il suo arresto e non ha disposto alcuna misura restrittiva nei confronti della giovane, trentenne e incensurata, che ha raccontato la sua versione dei fatti.

L'interrogatorio

La studentessa, difesa dall'avvocato Damiano Danesin, ha risposto alle domande del giudice spiegando di aver trovato il portafogli della turista, una ventenne polacca, sabato sera a terra. La turista lo aveva smarrito tra le calli del centro storico, tra la folla del Carnevale. La studentessa ha aggiunto di aver contattato la ragazza su Facebook attraverso il suo vero profilo e che sarebbe stata quest'ultima a proporle di darle del denaro per la restituzione, come dimostrerebbe la conversazione su Facebook. Quel denaro, 300 euro, sarebbe stato consegnato a titolo di rimborso, in quanto la studentessa il giorno della restituzione del portafogli avrebbe dovuto partire per una vacanza, viaggiando in treno. La trentenne ha anche aggiunto di non aver mai minacciato la turista di non riconsegnarle il portafogli se non le avesse dato i soldi. Una versione, questa, in contrasto con le indagini dei carabinieri, che solo in fase di processo potrà essere valutata. La cifra di 300 euro, comunque, è stata ritenuta spropositata dal giudice, che ha quindi deciso di convalidare l'arresto.