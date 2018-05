Addio al nubilato con fuori programma per Eva Pevarello: "Presa per il collo a Venezia"

A Venezia gli addii al celibato o al nubilato sono sempre più visti di cattivo occhio da parte dei residenti, che puntualmente con lo scoccare della bella stagione si ritrovano ogni weekend gruppi di giovani, a volte alticci, che scorrazzano per il centro storico. A volte, però, le lamentele passano il segno, anche se su quanto sia accaduto nei giorni scorsi all'ex cantante di X Factor, Eva Pevarello, vicentina, i contorni non sono così delineati. O meglio, il racconto è chiaro, ma su chi fosse la donna che, indispettita, avrebbe aggredito fisicamente l'artista, prendendosi anche il suo cellulare, non ci sarebbero certezze.

"Presa per il collo"

Fatto sta che tutto inizia sabato pomeriggio: verso le 16 un'amica di Eva Pevarello posta una foto su Facebook che ritrae l'artista con gli amici mentre festeggiano l'addio al nubilato. Sono tutti sorridenti. Alle 17.45, poi, un altro post, stavolta dal tenore molto diverso: "Addio al nubilato: una donna ha appena preso Eva Pevarello per il collo, ha ancora il segno. Veneziani come state". La compagnia si sarebbe posizionata sui gradini di un ponte, facendo arrabbiare la signora.

"Cellulare sottratto"

Quest'ultima avrebbe chiesto ai presenti di alzarsi, ma i toni sarebbero diventati via via più accesi. Sarebbe partito un colpo proibito al fianco della cantante, che sarebbe stata, secondo quanto dichiarato sui social dall'amica, "presa per il collo". Di più: "Questa persona ha preso il telefono di Eva", si legge in un post pubblicato delle 18, immortalando la donna che avrebbe aggredito l'artista vicentina. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà per Eva Pevarello, protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web.