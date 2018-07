Sostanza urticante nel centro commerciale: struttura evacuata, indagini in corso

A un certo punto più di una persona ha lamentato bruciore agli occhi e problemi alla respirazione. Per questo motivo domenica sera è stato chiuso in anticipo il centro commerciale Adriatico 2 di via Pratiguori a Portogruaro e sul posto sono state fatte convergere ambulanze della città del Lemene e dagli altri presidi sanitari in ottica di supporto (da San Vito al Tagliamento, Latisana e San Donà): all'inizio non si capiva cosa stesse accadendo e per precauzione i numerosi clienti presenti, oltre che il personale dei negozi del centro commerciale, sono stati fatti uscire in maniera ordinata dalla struttura.

Indagini in corso

Al vaglio dei carabinieri il motivo per cui si sia innescato il problema: potrebbe essersi verificato un guasto all'impianto di aerazione o, ed è allo stato l'ipotesi ritenuta più probabile, alla base potrebbe esserci stata una perdita di liquido dall'impianto di condizionamento. Sul piatto anche l'opzione che accidentalmente si sia sparsa la sostanza urticante poi fatta "viaggiare" in uno dei templi dello shopping attraverso l'aerazione. Fatto sta che è entrata subito in azione la macchina della sicurezza: i vigili del fuoco hanno inviato sul posto le squadre del nucleo Nbcr, esperte per questo tipo di problematiche. Di supporto altri colleghi del 115.

Centro commerciale chiuso prima

Alcune decine coloro che hanno lamentato bruciori o problematiche simili. L'area dove clienti e lavoratori hanno indicato la possibile presenza di un urticante è stata interdetta per permettere ai pompieri di effettuare un sopralluogo, nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi era presente. Una cinquantina coloro che sono stati sottoposti ad accertamenti all'esterno del centro commerciale. Sul posto anche il personale dell'Arpav.