Evade dai domiciliari per portare a spasso il cane: arrestato

I carabinieri lo hanno visto passeggiare a tarda sera insieme al suo cane. Lo hanno riconosciuto subito. Quell’uomo era agli arresti domiciliari e non si sarebbe dovuto allontanare da casa. Sono scattate le manette per M.A., tunisino di 33 anni, che è stato sorpreso giovedì sera poco distante dalla sua abitazione a Noventa di Piave.

Lo straniero, che abita in via Guaiane, era stato sottoposto a una misura restrittiva che non ha rispettato. Deve aver pensato che nessuno lo avrebbe visto se fosse uscito per pochi minuti insieme al suo cane. Ma proprio in quegli attimi una pattuglia è passata in zona e lo ha notato. Venerdì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha nuovamente disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza prevista per il 26 ottobre.