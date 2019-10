L'ex nido Conchiglia riapre con una concessione a privati

L'ex asilo nido Conchiglia, con sede a San Marco, è pronto a riaprire i battenti. La giunta comunale ha approvato ieri, giovedì, a Ca’ Farsetti la delibera che prevede la concessione a privati attraverso una gara pubblica che assegni gli spazi dell'ex nido aziendale, prima riservato ai figli dei dipendenti comunali e chiuso nel 2018, «a causa del lento e costante calo di iscrizioni, arrivate quasi zero», spiega l'assessore al Personale Paolo Romor.

La concessione

La concessione è prevista per un periodo di tre anni e sarà indirizzata a realtà che non perseguano scopi di lucro. Si prevederà l’esenzione del canone concessorio e delle quote di consumo e energetico. «Un progetto nato anche per fornire ai nostri concittadini un servizio nuovo che vada a dare una risposta là dove a oggi il servizio pubblico non arrivava».

Le richieste

«Sarebbe potuto arrivare - replica Monica Sambo, capogruppo Pd in Consiglio comunale -. Avevamo presentato un'interrogazione e poi anche un'interpellanza, prima che il nido chiudesse, chiedendo di aprire il nido conchiglia di Rialto a tutti i residenti e non solo ai dipendenti del Comune.

Avevamo già previsto quanto accaduto oggi. L’asilo, rimasto chiuso (per due anni), ora sarà privatizzato e riaperto dal 2020- 2021. È chiara la volontà di esternalizzare i servizi. Anche a fronte di 45 bambini, secondo i dati degli uffici, che l'anno scorso in centro storico sono rimasti esclusi».

Il nuovo ruolo dell'asilo

«Abbiamo deciso di dare un nuovo ruolo all’ex nido aziendale - continua Romor -. Con un progetto per realizzare attività ludico-ricreative ed educative a favore dei bambini, con età da zero a sei anni. Saranno privilegiate le proposte innovative dal punto di vista dei contenuti, con un’attenzione all’apprendimento delle lingue straniere e dell’informatica, e sotto il profilo della flessibilità di apertura, così da venire incontro anche alle esigenze di quei genitori che necessitino di un supporto in orario serale o durante i fine settimana. Gli spazi saranno assegnati fin dal prossimo mese di novembre allo svolgimento di attività promozionali e sperimentali, che consentano, nel settembre 2020, l’avvio delle attività dell’anno scolastico 2020-2021 per una base di iscritti che sia già consolidata».