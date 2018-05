Le ripicche di un ultraottantenne verso la ex moglie: chiude l'utenza e la lascia senza luce

Bastano una telefonata, il codice fiscale, il pod del contatore e il gioco è fatto. Non ci vuole molto per togliere la fornitura di luce e gas a qualcuno. Ed è così che per la seconda volta in pochi mesi A.T., 83 anni, pensionata originaria di Chioggia ma residente a Sottomarina, si è ritrovata senza energia elettrica da un giorno all’altro, pur non avendo mai chiesto il distacco della fornitura. La causa? L'ex marito, anche lui ultraottantenne, in vena di ripicca dopo la fine del matrimonio (circa due anni fa) durato 47 anni.

Il primo episodio

La prima segnalazione risale al dicembre scorso: la donna si è rivolta all’Adico perché “qualcuno” aveva chiesto la cessazione del contratto con l’Enel, costringendo la pensionata a trasferirsi dalla sorella, non potendo neppure accendere la caldaia. "Naturalmente il responsabile non poteva essere altro che l’ex marito, dato che il contratto era ancora a suo nome", riferisce l'associazione, intervenuta in quell'occasione per far riattivare la fornitura ed effettuare la voltura del contratto.

Dispetti reiterati

La vicenda, purtroppo, non è finita là. Qualche giorno fa la signora si è trovata all'improvviso senza energia elettrica: come nel caso precedente, qualcuno aveva chiesto la chiusura del contratto con una semplice telefonata all’Enel, fornendo in questo caso il codice fiscale della pensionata e il pod del contatore. Dispetti che, secondo il presidente di Adico, Carlo Garofolini, potrebbero ripetersi all’infinito: "Per chiudere un contratto bastano il codice fiscale dell’utente e il pod del contatore, dati che si possono reperire con una certa facilità. A nostro giudizio la cessazione di un contratto dovrebbe richiedere anche la presentazione di un documenti di identità. Bisogna prevedere qualche accorgimento in più".