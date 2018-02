Salta partita per donare il midollo, Zaia: "Fabio miglior calciatore, merita la standing ovation"

La sua storia ha lasciato il segno, il suo gesto colpito moltissime persone. Fabio Caramel, 25enne calciatore dello Spinea, ha rinunciato a giocare un match di campionato, quello contro la capolista Arcella, per donare il midollo spinale. Lui che aveva già donato più volte il sangue, era infatti risultato idoneo, dopo gli esami del caso, per mettere a disposizione il proprio midollo. Non ci ha quindi pensato su due volte e ha deciso di rendersi protagonista di un gesto che potrebbe salvare una vita, quella di una donna malata.

I complimenti di Zaia

Ora per lui arriva anche il plauso del presidente del Veneto Luca Zaia, che si è voluto personalmente complimentare. "Il miglior campione del calcio italiano gioca nel Fc Spinea 1966, in Veneto, provincia di Venezia - ha detto - Ha segnato un goal meraviglioso che nessun rallenty può valorizzare, perché non è entrato in una porta, ma nel cuore".

"Merita una standing ovation"

"Fabio - ha aggiunto il governatore - ha poi dichiarato di non sentirsi un eroe, il che la dice lunga su di che pasta è fatto questo ragazzo e su quanto potente è il messaggio di generosità partito dal suo gesto. Penso sarebbe uno straordinario testimonial a livello nazionale per qualsiasi campagna volta a sostenere la cultura della donazione. Non so se Fabio abbia una squadra di calcio del cuore, né quale sia, ma, se ce l’ha, mi piacerebbe vederlo presto ospite in tribuna d’onore a ricevere la standing ovation di tutto uno stadio. Come dopo un goal di un fuoriclasse. Anzi, di più".